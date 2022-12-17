Крамарич получил травму в матче против Марокко и покинул поле в слезах

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич из-за травмы не смог доиграть до конца матча за 3-е место на ЧМ-2022 против команды Марокко.

В середине второго тайма он упал на газон и не смог сразу подняться. Крамарич покидал поле в сопровождении медицинского персонала и не сдерживал слез.

Слезы Андрея Крамарича.

Вместе него на замену вышел экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич.