Крейг Гудвин забил самый быстрый гол в ворота Франции на чемпионате мира с 1982 года

Полузащитник сборной Австралии Крейг Гудвин забил самый быстрый гол в ворота Франции на чемпионате мира с 1982 года.

Гудвин на турнире в Катаре забил французской команде, когда на табло было 8:23. Как сообщает Opta, это самый быстрый гол в ворота Франции на чемпионате мира со времен Брайана Робсона в 1982 году, который, в составе сборной Англии, реализовал момент на 27 секунде.

После первого тайма матча ЧМ-2022 Франция — Австралия счет 2:1.