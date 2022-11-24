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24 ноября, 20:22

Криштиану Роналду первым в истории забил на пяти чемпионатах мира

Иван Шитик
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче чемпионата мира-2022 против команды Ганы.

Он реализовал пенальти на 65-й минуте матча — 1:0.

37-летний португалец первым в истории забил на пяти чемпионатах мира.

Также Роналду стал вторым в истории игроком, забившим гол на чемпионате мира в качестве свободного агента.

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Перед стартом ЧМ-2022 он расторг контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед».

Роналду участвует уже в пятом чемпионате мира. Ранее аналогичное достижение покорилось лишь четверым игрокам.

На ЧМ-2022 свой пятый мундиаль проводит капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Также на пяти чемпионатах мира выступили мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, и немецкий защитник Лотар Маттеус.

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Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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