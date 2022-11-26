Криштиану Роналду пригласил игроков сборной Португалии на ужин и оплатил счет

Нападающий Криштиану Роналду организовал ужин для игроков сборной Португалии в Дохе во время чемпионата мира-2022, сообщает Daily Mail.

37-летний португалец также оплатил счет за всех партнеров.

Бернарду Силва, Жоау Канселу и Жозе Са не пришли, поскольку их семьи в Катаре, и они решили провести время с близкими.

Во втором туре ЧМ-2022 Португалия сыграет с Уругваем. Матч состоится в понедельник, 28 ноября.