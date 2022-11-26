Криштиану Роналду пригласил игроков сборной Португалии на ужин и оплатил счет

26 ноября, 21:55
Нападающий Криштиану Роналду организовал ужин для игроков сборной Португалии в Дохе во время чемпионата мира-2022, сообщает Daily Mail.
37-летний португалец также оплатил счет за всех партнеров.
Бернарду Силва, Жоау Канселу и Жозе Са не пришли, поскольку их семьи в Катаре, и они решили провести время с близкими.
Во втором туре ЧМ-2022 Португалия сыграет с Уругваем. Матч состоится в понедельник, 28 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования