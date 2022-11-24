Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 21:30

Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Португалия — Гана

Иван Шитик
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Португалии со счетом 3:2 обыграла команду Ганы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Лучшим игроком матча был признан нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который открыл счет в этом матче.

Роналду стал первым футболистом в истории, который смог забить на пяти чемпионатах мира, на четырех мировых первенствах забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер, Мирослав Клозе и аргентинец Лионель Месси.

Также Роналду стал вторым игроком в истории, сыгравшим на чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) и Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2021) в трех разных десятилетиях.

Днем ранее данное достижение покорилось полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу. При этом Роналду установил рекорд среди европейских футболистов, сыграв на 10-м крупном международном турнире среди сборных.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
7
3
Читайте также
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Винисиус заявил, что очень доволен дебютом сборной Бразилии на ЧМ-2022
Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Роналду повторил уникальное достижение Олича и Лаудрупа на ЧМ

Барбоза считает Роналду самым слабым игроком атаки сборной Португалии в матче против Ганы