Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Португалия — Гана

Сборная Португалии со счетом 3:2 обыграла команду Ганы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Лучшим игроком матча был признан нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который открыл счет в этом матче.

Роналду стал первым футболистом в истории, который смог забить на пяти чемпионатах мира, на четырех мировых первенствах забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер, Мирослав Клозе и аргентинец Лионель Месси.

Также Роналду стал вторым игроком в истории, сыгравшим на чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) и Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2021) в трех разных десятилетиях.

Днем ранее данное достижение покорилось полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу. При этом Роналду установил рекорд среди европейских футболистов, сыграв на 10-м крупном международном турнире среди сборных.