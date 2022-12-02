Криштиану Роналду стал 13-м футболистом, сыгравшим не менее 20 матчей на ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле в матче группового этапа ЧМ-2022 против Кореи.

Он стал 13-м игроком, который сыграл не менее 20 матчей на мировых первенствах.

Возглавляет список Лотар Маттеус (Германия, 25 матчей), следом идут Мирослав Клозе (Германия, 24) и Паоло Мальдини (Италия 23).

Ранее на турнире в Катаре этот список пополнил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, на счету которого на данный момент 22 матча.