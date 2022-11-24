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24 ноября, 20:28

Криштиану Роналду стал вторым свободным агентом, который отличился на чемпионатах мира

Анна Горшкова
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал вторым свободным агентом, который забил на чемпионатах мира, сообщает Squawka.

37-летний футболист отличился в матче с Ганой на ЧМ-2022. Он реализовал 11-метровый удар.

Первым игроком, забившим гол на чемпионате мира в качестве свободного агента, был защитник сборной Аргентины Альберто Тарантини, который поразил ворота национальной команды Перу (6:0) в 1978 году. В том году Аргентина выиграла мировое первенство.

Напомним, что 22 ноября «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с форвардом. Роналду является единственным игроком без клуба на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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