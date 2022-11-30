Криштиану Роналду тренировался по индивидуальной программе перед матчем ЧМ-2022 против Кореи

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по индивидуальной программе готовился к матчу ЧМ-2022 с Кореей, сообщает A Bola.

37-летний форвард не участвовал в занятии общей группы. Он самостоятельно работал в тренажерном зале.

Подчеркивается, что это не связано с проблемами со здоровьем.

2 декабря 2022 года на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян, Катар) состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Корея — Португалия. Матч группы H начнется в 18.00 (мск).