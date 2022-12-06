Криштиану Роналду вышел на замену в матче против Швейцарии при счете 5:1 в пользу Португалии

Нападающий Криштиану Роналду вышел на замену на 73-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии.

37-летний форвард впервые начинал матч чемпионата мира в Катаре на скамейке запасных.

Он вышел на поле при счете 5:1 в пользу сборной Португалии.

Защитник Пепе, который выводил команду на поле в качестве капитана, отдал капитанскую повязку Роналду.