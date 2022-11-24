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24 ноября, 19:04

Криштиану Роналду сыграл на пятом чемпионате мира подряд

Анна Горшкова
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл на пятом чемпионате мира подряд.

Он вышел в старте команды на матч первого тура группы Н чемпионата мира-2022 против сборной Ганы. Сборная Португалии в группе H также проведет игры против команд Уругвая (26 ноября) и Южной Кореи (2 декабря).

Для 37-летнего Роналду турнир в Катаре стал пятым подряд в карьере. Ранее он играл на ЧМ 2006 года (Германия), 2010 (Южно-Африканская Республика), 2014 (Бразилия) и 2018 (Россия).

В пяти чемпионатах мира принимали участие только мексиканцы Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес, немец Лотар Маттеус и аргентинец Лионель Месси, который присоединился к рекордсменам на турнире в Катаре.

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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