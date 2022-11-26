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Центральный защитник сборной Дании Андреас Кристенсен рассказал, что думает об игре форварда сборной Франции Оливье Жиру.
«Оливье Жиру — один из лучших нападающих мира. Он очень силен и хорошо принимает мяч. Его первое касание — одно из лучших, что я вообще когда-либо видел в футболе. Да, он не слишком быстр, но крайне опасен в штрафной площади из-за физической мощи и умения действовать на втором этаже», — заявил Кристенсен на пресс-конференции.
Игра Франция — Дания состоится сегодня, 26 ноября, начало — в 19:00.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования