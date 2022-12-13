Бистрович: «Только объединившись Хорватия сможет остановить Месси и всю сборную Аргентины»

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча между сборными Хорватии и Аргентины в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре.

«Ловрену по силам остановить Месси? Сложный вопрос. Но я уверен: Деян и вся команда остановят аргентинца. Мы уже видели много раз: если прикрепить к Месси одного игрока, за весь матч он не сможет сделать ничего. Надо верить в каждого футболиста сборной. Только объединившись, только все вместе Хорватия сможет остановить Месси. И не только его, а всю сборную Аргентины», — приводит слова Бистровича Sport24.

Матч 1/2 финала ЧМ-2022 между Хорватией и Бразилией состоится сегодня, 13 декабря, и начнется в 22.00 мск.