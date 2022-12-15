Кроос: «Судья по делу поставил пенальти в ворота сборной Хорватии»

Кроос прокомментировал назначенный пенальти в ворота сборной Хорватии в матче ЧМ с Аргентиной

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал назначенный пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче ЧМ с Аргентиной (0:3).

«Думаю, судья по делу поставил пенальти в ворота сборной Хорватии. Я не считаю, что это было ошибочное решение», — цитирует Крооса Real Total.

После этого матча хорватские футболисты раскритиковали арбитра за решение поставить пенальти.

В финале ЧМ-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Францией 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.