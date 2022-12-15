Кроос заявил, что Месси заслужил стать победителем ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» Тони Кросс считает, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси должен выиграть ЧМ-2022.

«Если говорить о моих личных предпочтениях, то в сборной Франции играют два моих одноклубника (Камавинга и Тчуамени. — Прим. «СЭ». Но если быть честным, неправильно было бы, если бы такая карьера, как у Месси, не увенчалась титулом чемпиона мира», — цитирует Крооса Realtotal.

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало в 18.00 мск.

В полуфинальной встрече аргентинцы обыграли хорватов со счетом 3:0. Французы оказались сильнее Марокко (2:0).