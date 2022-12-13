Кто выйдет в финал чемпионата мира? Live в 14:00

Уже сегодня, 13 декабря, состоится первый полуфинальный матч чемпионата мира-2022 в Катаре.

Будет ли второй финал в карьере Месси? Может, снова за кубок мира сыграют Франция и Хорватия? Или марокканцы приберегли еще одну сенсацию? Обсуждаем предстоящие матчи на YouTube-канале «Вышли!».

В эфире Игорь Рабинер из Катара, а также Леонид Волотко и Олег Кошелев из Москвы. Начало — в 14.00 (мск).