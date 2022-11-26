Кураньи назвал трех фаворитов ЧМ-2022

26 ноября, 18:00
Немецкий футболист Кевин Кураньи ответил на вопрос, какие команды являются фаворитами чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
— Сборная Испании вполне может выиграть турнир. Для меня команда Луиса Энрике — главный фаворит ЧМ-2022 наряду с Бразилией и Францией. Скорее всего, победителя придется искать среди этих трех сборных. Но не будем торопиться. Футбол хорош своей непредсказуемостью, а только-только начался второй тур. Все самое интересное — впереди!
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования