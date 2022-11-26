Кураньи объяснил, чем ЧМ-2018 в России был лучше турнира в Катаре

26 ноября, 17:30
Немецкий футболист Кевин Кураньи объяснил, чем чемпионат мира-2018 в России был лучше, чем чемпионат мира-2022 в Катаре.
— Единственное, что расстраивает, — порой на матчах полупустые трибуны. Это сказывается на антураже, на атмосфере. Хотелось бы, конечно, большего ажиотажа. Такого, например, как был четыре года назад в России, где на всех играх стадионы были полны. А когда на матче-открытии уже в перерыве стадион пустеет...
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования