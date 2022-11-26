Кураньи объяснил, чем ЧМ-2018 в России был лучше турнира в Катаре

Немецкий футболист Кевин Кураньи объяснил, чем чемпионат мира-2018 в России был лучше, чем чемпионат мира-2022 в Катаре.

— Единственное, что расстраивает, — порой на матчах полупустые трибуны. Это сказывается на антураже, на атмосфере. Хотелось бы, конечно, большего ажиотажа. Такого, например, как был четыре года назад в России, где на всех играх стадионы были полны. А когда на матче-открытии уже в перерыве стадион пустеет...