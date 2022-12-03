Куртиян: «В последнее время футбол стал напоминать балет: нельзя толкнуть, нельзя пихнуть, подкатиться»

Бывший главный тренер сборной Молдавии Александр Куртиян рассказал, на какие тенденции обратил внимание на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Нравится, что большая интенсивность в играх чемпионата мира. И очень много единоборств. Судьи при этом не свистят каждый фол, дают играть. Это очень важно. Поэтому все стараются играть на больших скоростях, интенсивно. Очень много силового футбола. Так что, в принципе, чемпионат нравится.

Знаете, меня с детства приучали к тому, что футбол — прежде всего единоборства, и выигрывает матч тот, кто выигрывает больше единоборств. В последнее время футбол стал напоминать балет: нельзя толкнуть, нельзя пихнуть, подкатиться. Я рад, что футбол снова стал настоящим", — приводит «РБ Спорт» слова Куртияна.

Также он отметил, что судьи на ЧМ-2022 не мешают игрокам проявлять лучшие качества, как это происходит в России.

«Очень часто «обрывают» игру свистками. У нас и так скорости в России не очень высокие, а когда еще судьи начинают каждое падение свистеть, то это вообще цирк», — добавил специалист.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.