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24 ноября, 01:06

Куртуа признался, что знал, куда Дэйвис пробьет пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу над Канадой (1:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

«Первые матчи чемпионата мира часто бывают сложными и напряженными. Посмотрите на Германию и Аргентину (проигравшие Японии и Саудовской Аравии). Наша группа недооценена. Есть четыре хороших команды, а мы в лидерах. В случае победы в следующем матче мы пройдем в плей-офф. Нас удивило давление со стороны канадцев. Мы не думали, что они будут давить так сильно. У них была скорость, сила и техника, чтобы создать проблемы нам. Пенальти? Я знал, что Дэйвис бьет в правый угол, поэтому я выбрал эту сторону. Я впервые отразил пенальти в сборной», — цитирует L'Equipe Куртуа.

Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы F. Канада находится на последнем месте, уступая командам Марокко и Хорватии, которые набрали по 1 очку.

В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия — с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.

23&nbsp;ноября. Бельгия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 1:0. Бельгия с минимальным счетом победила Канаду, Куртуа отразил пенальти
Тибо Куртуа
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
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