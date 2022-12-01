Куртуа проводит 100-ю игру за сборную Бельгии

Голкипер Тибо Куртуа проводит сотый матч за сборную Бельгии.

30-летний вратарь вышел в стартовом составе команды на матч против Хорватии в заключительном туре групповой стадии ЧМ-2022. Эта игра стала для Куртуа сотой в составе сборной Бельгии.

Он играет за национальную команду с ноября 2011 года. Сборная с Куртуа на воротах одержала 72 победы, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

В 49 из 99 матчей за Бельгию Куртуа не пропустил ни одного гола.