Куртуа рассказал об ожиданиях от матча Бельгии с Хорватией

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа плделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

«Мы знаем, насколько хороша сборная Хорватии. У нее есть одаренные игроки. Этот матч будет для нас своего рода финалом против действующих финалистов чемпионата мира. В двух первых матчах мы не показали нашу лучшую игру, поэтому нам необходимо выступить значительно лучше», — цитирует Куртуа TMW.

Игра запланирована на 1 декабря. На данный момент Хорватия возглавляет группу с 4 очками, а на счету Бельгии, идущей третьей, 3 балла.