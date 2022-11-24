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24 ноября, 09:32

Куртуа о победе над Канадой: «Это была не лучшая наша игра»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал результат матча группового этапа чемпионата мира-2022 против Канады (1:0).

«Наши соперники много били, но только три раза попали в створ. Это была не лучшая наша игра. Во многом нам нужно прибавлять. Важно было сохранить ворота на ноль в первой игре. Маррокканцы очень хорошо прессинговали. Мы этого не ожидали. Кстати, я не видел всю игру Испании. Мы совсем немного осмотрели в раздевалке. Я думаю, что Луис Энрике сделал очень конкурентоспособную команду», — цитирует голкипера Marca.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бельгии играет в группе F против Марокко, Канады и Хорватии. В следующем матче команда встретится с марокканцами 27 ноября (16.00 мск).

Тибо Куртуа
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Канады по футболу
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