Кутепов: «Если Россия обыграла когда-то Саудовскую Аравию, а она сейчас — Аргентину, это ничего не значит»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о сравнении победы сборной России над Саудовской Аравией на чемпионате мира 2018 года и поражении Аргентины в первом матче ЧМ-2022.

— Аргентина в стартовом матче не смогла обыграть Саудовскую Аравию. С какими эмоциями вы восприняли этот результат?

— Воспринял этот результат спокойно и нейтрально, потому что ко мне и к нашей сборной это никак не относится. Да, мы играли с Саудовской Аравией, но это было четыре года назад. Другой чемпионат мира, другие игроки. Совершенно разные команды, даже не знаю, как их сравнивать.

— Если бы вы тем составом сыграли против Аргентины, могли бы тоже иметь успех?

— Не знаю. Если мы обыграли когда-то Саудовскую Аравию, а она сейчас — Аргентину, это ничего не значит, по ходу матча все может складываться как угодно. Если бы мы играли против Аргентины, это был бы особенный матч, не похожий ни на что.

— Может ли это означать, что эра Месси прошла?

— Месси был, есть и, я думаю, навсегда останется великим игроком, несмотря на результаты сборной Аргентины. Это никак не влияет на него индивидуально. Конечно, он очень хотел бы завоевать титул чемпиона мира. Посмотрим, турнир только начался. Был только стартовый матч, все еще впереди.