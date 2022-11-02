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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал непопадание в состав сборной Уругвая на чемпионат мира-2022.
«Так решил тренер. Я долгое время находился вне сборной. Теперь просто получаю удовольствие от хорошей игры. Я бы хотел оказаться в списке, но меня в нем нет. Однако я продолжаю оставаться уругвайцем, продолжаю любить свою сборную. Мое сердце такого же небесного цвета, как и футболка на мне. У меня много товарищей в сборной. Само собой, я желаю команде всего наилучшего. Буду следить за ней на чемпионате мира», — приводит Metaratings.ru слова Лаксальта.
29-летний защитник последний раз выступал за сборную Уругвая в 2019 году. Всего на его счету 24 матча за национальную команду.
Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. 24 ноября сборная Уругвая встретится с командой из Кореи в рамках матча группового этапа.
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