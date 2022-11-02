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ЧМ-2022

Сегодня, 14:35

Лаксальт — о непопадании на ЧМ-2022: «Я бы хотел оказаться в списке, но меня в нем нет»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал непопадание в состав сборной Уругвая на чемпионат мира-2022.

«Так решил тренер. Я долгое время находился вне сборной. Теперь просто получаю удовольствие от хорошей игры. Я бы хотел оказаться в списке, но меня в нем нет. Однако я продолжаю оставаться уругвайцем, продолжаю любить свою сборную. Мое сердце такого же небесного цвета, как и футболка на мне. У меня много товарищей в сборной. Само собой, я желаю команде всего наилучшего. Буду следить за ней на чемпионате мира», — приводит Metaratings.ru слова Лаксальта.

29-летний защитник последний раз выступал за сборную Уругвая в 2019 году. Всего на его счету 24 матча за национальную команду.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. 24 ноября сборная Уругвая встретится с командой из Кореи в рамках матча группового этапа.

Источник: https://metaratings.ru/news/laksalt-khotel-by-okazatsya-na-chempionate-mira-no-ya-prodolzhayu-ostavatsya-urugvaytsem-i-lyubit-sv-1402017/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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