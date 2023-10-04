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Сегодня, 19:03

Лаос назвал позорным поведение Месси во время ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
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Испанский арбитр Матеу Лаос рассказал о неуважительном поведении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2022.

«Лео Месси позвонил мне после игры с Нидерландами на чемпионате мира и извинился за грубые слова, которые говорил мне во время матча. В той игре я увидел другого Месси. На чемпионате мира он вел себя очень плохо, это был позор. Я провел более 50 матчей с его участием за годы. После его празднования с руками у ушей Нидерланды завелись. Это была провокация», — приводит слова Лаоса Goal.com.

Аргентинец во время флеш-интервью после матча с Нидерландами выругался на Вегхорста. Тот, в свою очередь, рассказал, что хотел пожать Месси руку.

На ЧМ-2022 сборная Аргентины в четвертьфинале победила Нидерланды (2:2, пенальти — 4:3). В финале аргентинцы обыграли Францию (3:3, пенальти — 4:2) и в третий раз в истории стали чемпионами мира, а капитан команды форвард Лионель Месси — впервые.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/lionel-messi-behaved-very-badly-mateu-lahoz-argentina-apologised-harsh-words-2022-world-cup-referee-netherlands/blt8313fe2d59d34697#csc70608b5253fe7be
Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
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