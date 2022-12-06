Лайшев назвал чемпионат мира в Катаре убогим из-за отсутствия России

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в комментарии для «СЭ» поделился мнением об отсутствии сборной России на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Без России мировой спорт гнусный и неинтересный! Чемпионат мира по футболу убогий без России. Мы должны были быть там, но нас убрали искусственно. Поляки же не захотели с нами играть. Это говорит о нищете ситуации!» — сказал Лайшев «СЭ».

Сборная России должна была принять участие в стыковом турнире за право выступить в финальной части ЧМ-2022. По итогам жеребьевки соперником российской команды по полуфиналу стала Польша.

В марте нынешнего года поляки, а также потенциальные соперники России по финалу стыкового турнира Чехия и Швеция заявили, что отказываются играть против россиян. Позднее ФИФА отстранила сборную России от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

Польша вышла на ЧМ-2022 по итогам стыкового турнира и дошла до 1/8 финала, уступив Франции (1:3).