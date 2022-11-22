Лэмпард о Беллингеме: «Невероятный футбольный талант, хотя ему всего 19 лет»

22 ноября, 10:07
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард оценил роль полузащитника Джуда Беллингема в сборной Англии.
«Джуд имеет большое значение для английской сборной. Беллингем — невероятный футбольный талант. Он выглядит очень опытным игроком, хотя ему всего-то 19 лет. При этом он уже выступает на самом высоком уровне», — цитирует специалиста The Sun.
19-летний англичанин был вызван на чемпионат мира-2022 в составе сборной Англии. Беллингем открыл счет в матче против Ирана (6:2) и стал первым игроком, который родился после начала 2000 года и забил на ЧМ.
Сборная Англии лидирует в группе B с 3 очками. Команда проведет следующий матч на ЧМ-2022 против США 25 ноября (начало — в 22.00 мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования