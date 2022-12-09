Лепехин: «Аргентине будет сложно выиграть чемпионат мира»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов.

«Я болею за Месси с самого начала этого турнира. Симпатизирую Аргентине исключительно из-за него. Хотелось бы, чтобы этот футболист стал чемпионом мира, потому что это выдающийся игрок своего времени без самого важного титула в карьере, — цитирует «РБ Спорт» Лепехина. — Аргентине будет сложно выиграть ЧМ, нас ждет сегодня игра равных соперников. У аргентинцев состав нельзя назвать чемпионским, баланса в составе нет — Месси и все остальные. Когда блистал Марадона, то команда была крепкая, могли выручить и другие игроки, да и защита была гораздо сильнее нынешней. Чтобы выигрывать такие крупные турниры, одного футболиста мало».

Матч Аргентина — Нидерланды пройдет сегодня, 9 декабря, начало — 22.00 мск.