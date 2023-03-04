Лещук: «Немцы много разговаривали во время ЧМ-2022 на нефутбольные темы. И вот результат»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» выбрал самых желанных собеседников из коллег по профессии и высказал мнение, что было не так со сборной Германии на чемпионате мира-2022.

— Вам было бы интересно присесть с Мартинесом и это обсудить?

— Из всех вратарей, с кем мне хотелось бы поговорить, на первом месте Игорь Акинфеев. Он мне больше всех нравится и по стилю, и по уверенности в себе. Ни в ком из вратарей не замечал такого. А из зарубежных — с Нойером.

— Спросить, как его угораздило сразу после вылета с ЧМ-2022 на горных лыжах покататься и травму получить?

— Да, у него черная полоса началась. Все закономерно, наверное, — немцы много разговаривали во время чемпионата мира на нефутбольные темы. Для них футбол был, мне кажется, второстепенен. И вот результат.