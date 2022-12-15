Лев Лещенко рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира

Заслуженный артист России Лев Лещенко признался, что в финале ЧМ-2022 будет болеть за сборную Франции, которая сыграет с Аргентиной.

«Буду болеть за Францию. Мне очень нравится эта сборная. Футболисты техничные, играют разумно, все выстроено. Исполнители просто потрясающие. Сборная Франции — уникальная команда. У Аргентины все будет зависеть от Месси, а у Франции от Гризманна», — цитирует Лещенко «РБ Спорт».

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало в 18.00 мск.

В полуфинальной встрече аргентинцы обыграли хорватов со счетом 3:0. Французы оказались сильнее Марокко (2:0).