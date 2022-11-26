Левандовски впервые забил на ЧМ и сравнялся с Пеле

Роберт Левандовски огорчил сборную Саудовской Аравии в матче второго тура чемпионата мира, забив свой 77-й мяч за национальную команду Польши.

Нападающий «Барселоны» в списке лучших бомбардиров сборных сравнялся с Пеле, правда, легендарный бразилец провел на международном уровне на 43 игры меньше. Среди действующих футболистов выше капитана сборной Польши располагаются только Али Мабхут, Суниль Чхетри, Лионель Месси и абсолютный рекордсмен мира Криштиану Роналду.

Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные

Игрок Сборная Годы Матчи Голы 1. Криштиану Роналду Португалия 2003-н.в. 192 118 2. Али Даеи Иран 1993-2006 149 109 3. Лионель Месси Аргентина 2005-н.в. 166 92 4. Мохтар Дахари Малайзия 1972-1985 142 89 5. Ференц Пушкаш Венгрия, Испания 1945-1956, 1961-1962 89 84 6. Суниль Чхетри Индия 2005-н.в. 131 84 7. Али Мабхут ОАЭ 2009-н.в. 109 80 8. Годфри Читалу Замбия 1968-1980 111 79 9. Хусейн Саид Ирак 1977-1990 137 78 10. Пеле Бразилия 1957-1971 92 77 11. Роберт Левандовски Польша 2008-н.в. 135 76

Левандовски с огромным отрывом лидирует в списке бомбардиров национальной команды. Легенду 1960-1970-х Влодзимежа Любаньски Роберт опережает на 29 мячей. Также отметку в 40 голов преодолели партнеры Любыньски по команде Гжегож Лято и Казимеж Дейна. Из современных бомбардиров второе место с 17 мячами занимает Камиль Грощицки.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Польши

Игрок Годы в команде Матчи Голы Роберт Левандовски 2008-н.в. 136 77 Влодзимеж Любаньски 1963-1980 75 48 Гжегож Лято 1971-1984 100 45 Казимеж Дейна 1968-1978 97 41 Эрнест Поль 1955-1965 46 39 Анджей Шармах 1973-1982 61 32 Герард Цельсик 1947-1958 45 27 Збигнев Бонек 1976-1988 80 24

Гол в ворота саудовцев стал для Левандовски первым в пяти матчах чемпионатов мира. Всего на крупных турнирах один из главных снайперов современности сыграл 15 матчей, в которых отличился шесть раз. Поляки с Робертом в составе одержали всего четыре победы при семи ничьих и пяти поражениях.

Матчи Роберта Левандовски на крупных турнирах

Дата Турнир Стадия Матч Голы 08.06.2012 ЧЕ Гр.турнир Греция — 1:1 1 12.06.2012 ЧЕ Гр.турнир Россия — 1:1 - 16.06.2012 ЧЕ Гр.турнир Чехия — 0:1 - 12.06.2016 ЧЕ Гр.турнир Сев.Ирландия — 1:0 - 16.06.2016 ЧЕ Гр.турнир Германия — 0:0 - 21.06.2016 ЧЕ Гр.турнир Украина — 1:0 - 25.06.2016 ЧЕ 1/8 финала Швейцария — 1:1 (пен. — 5:4) - 30.06.2016 ЧЕ 1/4 финала Португалия — 1:1 (пен. — 3:5). 1 19.06.2018 ЧМ Гр.турнир Сенегал — 1:2 - 24.06.2018 ЧМ Гр.турнир Колумбия — 0:3 - 28.06.2018 ЧМ Гр.турнир Япония — 1:0 - 14.06.2021 ЧЕ Гр.турнир Словакия — 1:2 - 19.06.2021 ЧЕ Гр.турнир Испания — 1:1 1 23.06.2021 ЧЕ Гр.турнир Швеция — 2:3 2 22.11.2022 ЧМ Гр.турнир Мексика — 0:0 - 26.11.2022 ЧМ Гр.турнир Сауд.Аравия — 2:0 1

Итого: +4=7-5, 6 голов.