Линдстрем заявил, что Дания лучше Австралии перед матчем ЧМ-2022

Полузащитник сборной Дании Йеспер Линдстрем рассказал, что думает о предстоящем матче ЧМ-2022 против Австралии.

«Я думаю, что мы лучше Австралии. Я знаю, что мы лучше», — цитирует Линдстрема NRK.

Матч Австралии с Данией состоится 30 ноября. Ранее датчане проиграли Франции со счетом 1:2. В первой игре ЧМ команда сыграла 0:0 против Туниса.