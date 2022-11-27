Линдстрем заявил, что Дания лучше Австралии перед матчем ЧМ-2022

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Полузащитник сборной Дании Йеспер Линдстрем рассказал, что думает о предстоящем матче ЧМ-2022 против Австралии.
«Я думаю, что мы лучше Австралии. Я знаю, что мы лучше», — цитирует Линдстрема NRK.
Матч Австралии с Данией состоится 30 ноября. Ранее датчане проиграли Франции со счетом 1:2. В первой игре ЧМ команда сыграла 0:0 против Туниса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования