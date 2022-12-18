Линекер — о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022: «Месси это заслужил»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер поделился эмоциями от победы национальной команды Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Прекрасно. Воистину прекрасно. Поздравляю Аргентину. Вы это заслужили. Месси это заслужил», — написал Линекер в социальной сети.

В финале сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Бронзовые медали турнира завоевала сборная Хорватии.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира. Форвард Лионель Месси выиграл мировое первенство впервые.