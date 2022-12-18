Гари Линекер: «Если Мбаппе не сделает хет-трик в финале, Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2022»

Линекер поделился мнением о противостоянии Месси и Мбаппе в финале ЧМ-2022

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер перед финальным матчем ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией поделился мнением о противостоянии Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Если Мбаппе не сделает хет-трик или что-то особенное в финале, то, думаю, Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2022. Что касается «Золотой бутсы», то все ровно — один гол может решить борьбу либо в пользу Месси, либо в пользу Мбаппе», — цитирует Линекера сайт ФИФА.

Он также отметил, что лучшим игроком ЧМ-2022 будет признан Месси.

Финал ЧМ-2022 состоится сегодня, 18 декабря, в Катаре. Начало — в 18.00 мск.