Линекер: «Какое же удовольствие наблюдать за Месси вживую»

Линекер заявил, что с удовольствием смотрит за игрой Лионеля Месси

Бывший футболист сборной Англии Гарри Линекер после матча Аргентины с Польшей (2:0) признался, что с удовольствием наблюдает за игрой форварда Лионеля Месси. В этой встрече нападающий не смог реализовать пенальти.

«Какое же удовольствие наблюдать за Месси вживую. Даже если ускорение уже не то, что было, он просто на другом уровне. Он приносит радость», — написал Линекер в соцсети.