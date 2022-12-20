Месси, Ди Мария и Паредес чуть не упали с крыши автобуса во время чемпионского парада в Аргентине

Месси, Ди Мария и Паредес чуть не упали с крыши автобуса во время празднования в Аргентине

Игроки сборной Аргентины чуть не упали с крыши автобуса во время чемпионского парада после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Несколько футболистов, среди которых были Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Николас Отаменди и Родриго Де Пауль сидели на крыше двухъярусного автобуса, когда тот проезжал под линиями электропередачи на одной из улиц Буэнос-Айреса (Аргентина). Игроки только в последний момент заметили провода и успели пригнуться.

Для футболистов все обошлось лишь испугом и потерянной бейсболкой Паредеса.

Это уже второй парад аргентинцев — ранее они проехались по улицам Катара в сопровождении верблюжьей полиции.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти — 4:2 (3:3 после д. в.).