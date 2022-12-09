Месси обошел Пеле и установил рекорд по числу голевых передач в плей-офф ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обошел бразильского форварда Пеле по результативным передачам в плей-офф чемпионатов мира, сообщает Opta.

37-летний аргентинец отдал голевой пас на защитника Науэля Молину, который открыл счет в матче четвертьфинала ЧМ-2022 против Нидерландов.

Эта голевая передача стала для Месси пятой на стадиях плей-офф чемпионатов мира. Он опередил по этому показателю Пеле (4). Если брать все стадии мирового первенства, то аргентиец имеет в своем активе 7 результативных пасов. Больше только у соотечественника Диего Марадоны — 8.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В полуфинале чемпионата мира победитель матча Нидерланды — Аргентина встретится с Хорватией.