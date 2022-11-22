Лионель Месси повторил рекорд по выступлениям на чемпионатах мира

22 ноября, 13:01
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд по числу выступлений на чемпионатах мира.
Форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура ЧМ-2022 против Саудовской Аравии. Турнир в Катаре стал пятым в карьере у 35-летнего футболиста, он повторил рекорд Антонио Карбахаля, Рафаэля Маркеса (оба — Мексика), Лотара Маттеуса (Германия) и Джанлуиджи Буффона (Италия), которые также сыграли на пяти чемпионатах мира.
Этот рекорд на ЧМ-2022 могут повторить еще два футболиста: Андрес Гуадрадо (Мексика) и Криштиану Роналду (Португалия). Оба игрока до этого выступали на четырех чемпионатах мира и попали в финальные заявки своих национальных команд на турнир в Катаре.
ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Ранее Лионель Месси заявил, что этот турнир с большой долей вероятности станет для него последним мировым первенством в карьере.
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