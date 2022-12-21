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Сегодня, 01:34

Лионель Месси прилетел в родной Росарио после чемпионского парада в Буэнос-Айресе

Иван Торопцев
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прилетел в свой родной город — Росарио — после парада в Буэнос-Айресе, посвященного победе аргентинской сборной на ЧМ-2022, передает TyC Sports.

На месте форварда встретили болельщики, футболист сфотографировался с некоторыми из них.

Лионель Месси — уроженец Росарио, до 2000 года он занимался футболом в академии местного клуба «Ньюэллс Олд Бойз», после чего перешел в «Барселону».

18 декабря сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале ЧМ-2022 в Катаре и стала чемпионом мира впервые спустя 36 лет.

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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Более 30 человек пострадали в Буэнос-Айресе по итогам чемпионского парада сборной Аргентины