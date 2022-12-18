Лионель Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2022 в Катаре

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира-2022.

35-летний футболист принял участие во всех семи матчах своей команды и стал чемпионом. На его счету 7 голов и 3 результативных передачи на турнире в Катаре.

Месси получил приз лучшему футболисту мира во второй раз в карьере — до этого ему вручали эту награду на ЧМ-2014. Тогда сборная Аргентины проиграла Германии (0:1 доп. вр.) в финале. На том турнире Месси забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.