Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира

Сборная Аргентины победила команду Франции в серии пенальти в финале чемпионата мира в Катаре.

Автором дубля в этой встрече стал нападающий аргентинцев Лионель Месси.

35-летний капитан сборной Аргентины впервые в карьере выиграл чемпионат мира по футболу.

Турнир в Катаре стал для него уже пятым чемпионатом мира в карьере. До этого лучшим достижением Месси был финал ЧМ-2014, в котором Аргентина проиграла команде Германии.

Месси также побил рекорд бывшего игрока сборной Германии Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира. Для семикратного обладателя «Золотого мяча» встреча против Франции стала 26-й на ЧМ.