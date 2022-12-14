Скалони — о Месси: «Думаю, в том, что Месси лучший, не приходится сомневаться»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не согласен с тем, что аргентинцы считают Лионеля Месси лучшим только за то, что он их соотечественник.

«Порой кажется, что мы называем Месси лучшим в истории только из-за того, что мы аргентинцы... Но думаю, в том, что он лучший, не приходится сомневаться. Каждый раз, когда он играет, он что-то создает. То, что он носит бело-голубую форму Аргентины, это привилегия», — приводит слова специалиста ESPN.

На чемпионате мира-2022 35-летний аргентинец принял участие в 6 матчах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, начало — 22.00 мск.