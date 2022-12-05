Ливакович — третий вратарь в истории, отразивший три пенальти в послематчевой серии на чемпионате мира

Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла команду Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти хорваты выиграли со счетом 3:1.

Хорват Доминик Ливакович — третий вратарь в истории, отразивший три пенальти в послематчевой серии на чемпионате мира.

Вратари, которые отбили по три пенальти в послематчевой серии на ЧМ

Дата Вратарь Команда Стадия Матч Пенальтисты 01.07.2006 Рикарду Португалия 1/4 финала Англия — 0:0 (пен — 3:1) Лэмпард, Харгривз*, Джеррард, Каррагер 01.07.2018 Бранимир Субашич Хорватия 1/8 финала Дания — 1:1 (3:2) Эриксен, Кьер*, Крон-Дели*, Шене, Н.Йергенсен 05.12.2022 Доминик Ливакович Хорватия 1/8 финала Япония — 1:1 (пен. — 3:1) Минамино, Митома, Асано*, Йосида

* Реализованные пенальти.