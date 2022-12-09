Ливакович установил рекорд сборной Хорватии по сейвам на чемпионатах мира

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович установил рекорд национальной команды по сейвам на чемпионатах мира, сообщает Opta.

В четвертьфинале ЧМ-2022 против сборной Бразилии 27-летний вратарь 9 раз отразил удары соперника.

На мировом первенстве в Катаре только голкипер сборной Польши Войцех Щенсны делал столько же сейвов в матче группового турнира против Аргентины (0:2).

Ливакович дебютировал за сборную Хорватии в 2017 году. Всего голкипер провел за национальную команду 38 матчей, пропустил 44 гола и 13 раз сыграл на ноль.