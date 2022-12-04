Льорис повторил рекорд по матчам за Францию и играм за сборную на ЧМ

Вратарь сборной Франции Уго Льорис повторил рекорд по числу матчей за национальную команду.

Голкипер вышел в стартовом составе на игру 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши. Эта встреча стала для него 142-й за сборную — ровно столько же за команду провел Лилиан Тюрам.

Также Льорис повторил рекорд по числу матчей за Францию на чемпионатах мира, который ранее принадлежал Тьерри Анри и Фабьену Бартезу. Теперь у всех троих футболистов по 17 игр за сборную на мировых первенствах.

В случае выхода Франции в четвертьфинал ЧМ-2022 Льорис может стать рекордсменом по матчам за сборную и установить новый рекорд по сыгранным встречам за национальную команду на чемпионатах мира.