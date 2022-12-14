Льорис повторил рекорд среди вратарей по матчам на чемпионатах мира в статусе капитана

Вратарь сборной Франции Уго Льорис повторил рекорд среди голкиперов по числу матчей на чемпионатах мира в статусе капитана.

Футболист вышел в стартовом составе на игру 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко и в 19-й раз в карьере вывел французскую команду на игру мирового первенства с капитанской повязкой. Он обошел по этому показателю Йозефа Майера и Клаудио Таффарела (оба — 18) и повторил достижение Мануэля Нойера (19).

Победитель матча Франция — Марокко выйдет в финал ЧМ-2022, в котором встретится со сборной Аргентины.