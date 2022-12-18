Льорис установил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира

Голкипер сборной Франции Уго Льорис установил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира.

Сегодня, 18 декабря, Льорис вышел в стартовом составе национальной команды Франции на финальный матч ЧМ-2022 против Аргентины. Для него эта игра стала 20-й на чемпионатах мира.

Предыдущий рекорд по данному показателю принадлежал вратарю сборной Германии Мануэлю Нойеру.