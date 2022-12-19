Лотар Маттеус назвал Криштиану Роналду главным разочарованием ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус рассказал, кого считает главным разочарованием ЧМ-2022.

«Криштиану Роналду — это, конечно, большое разочарование этого чемпионата мира. Полная противоположность Лионелю Месси. Роналду своим эго навредил и себе, и команде.

Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие. Мне сложно представить его в хоть каком-то клубе. Мне даже его жаль», — написал Маттеус в своей колонке для газеты Bild am Sonntag.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летний форвардом. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.

В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что форвард может подписать там контракт с клубом «Аль-Насср». Футболисту предлагали контракт на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.