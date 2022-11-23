Лотар Маттеус недоволен игрой сборной Германии в матче с Японией

23 ноября, 23:39
Экс-капитан сборной Германии Лотар Маттеус признался, что не понял некоторые моменты в игре национальной команды с Японией (1:2) в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022.
«Я всегда поддерживаю Ханси Флика, но я не понял некоторых моментов в игре. Тренеру придется столкнуться с вопросами. Например, про крайних защитников. Почему Керер, который всегда играл в последнее время, не играл сегодня?» — сказал Маттеус в эфире BILD TV.
Он также отметил, что в матче с Испанией подобная игра приведет к вылету из ЧМ-2022.
Испания лидирует в группе E с 3 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Германия идет на третьей строчке (0), Коста-Рика — на четвертой (0).
27 ноября сборная Испании сыграет с Германией. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.
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