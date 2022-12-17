Ловрен допустил, что ЧМ в Катаре станет для него последним в карьере

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен заявил, что ЧМ-2022 в Катаре с большой долей вероятности станет для него последним в карьере.

Сегодня, 17 декабря хорваты победили Марокко (2:1) в матче за третье место. Ловрен остался в запасе и не появился на поле.

— Опечалены ли вы тем, что сегодня не удалось сыграть?

— У меня была небольшая травма. Был риск. Но те, кто сегодня играли, были превосходны.

— Топ-3 защитников мира на сегодняшний момент?

— Даже не знаю.

— Следующий шаг — золотая медаль?

— Возможно, не в мое время. Наверное, для меня это последний чемпионат мира.

— «Ласт дэнс»?

— Для меня это был «ласт дэнс».

— Вы больше не будете играть за сборную Хорватии?

— Я не сказал, что не буду, но, возможно, больше не буду играть на чемпионатах мира.

— Что можете сказать об игре?

— Сложно. Марокко — очень хорошая команда. Они показали, что могут гордиться собой. Фантастический турнир. Но сегодня вы могли увидеть, марокканцы в какие-то моменты уже были уставшими.

ЧМ-2026 пройдет с 8 июня по 3 июля в США, Канаде и Мексике. К этому моменту Ловрену будет 37 лет.